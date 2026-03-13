Педиатр из Таганрога с 50-летним стажем Валентина Кравченко рассказала о своем пути в медицину и счастливой жизни

Валентина Кравченко считает, что счастье — в окружении хороших людей.

13 марта свой юбилей отмечает Валентина Кравченко, известная многим таганрожцам: будучи педиатром, она свыше 50 лет проработала в детской поликлинике, что в переулке Каркасном, возле АО «Красный котельщик». У этой женщины, по ее же словам, очень счастливая, хотя и нелегкая, жизнь, причем начиная с детства.

«Дом наш был в переулке Старо-Почтовом. Наш папа работал главным бухгалтером «Красного котельщика», а его увлечением был сад, дивный, ухоженный. Мы со старшей сестрой до того, как идти на улицу к друзьям, должны были собрать под яблонями не только яблоки, но и все упавшие листочки… Сколько себя помню, мечтала стать врачом, — рассказывает Валентина Ивановна. — У нас в огороде рос чеснок, выбрасывал стрелы. Я срезаю эти стрелы, привязываю катушку, вставляю в уши, это у меня — фонендоскоп. Надеваю белый халат, беру саквояж, и к бабушке: «Тук-тук! Врача вызывали?» Бабушка: «Вызывали-вызывали, Валентина Ивановна! Заходите!» А когда не поступила с первого раза в Ростовский мединститут, не добрала полбалла — это было просто трагедией…».

Девушка пошла в Ленинский райком комсомола, и ей предложили работать завсектором учета в комитете комсомола радиотехнического института. Так Валентина вместо медицинского поступила в ТРТИ: там она начала свою трудовую деятельность (и там же ее спустя почти две трети века и закончила).

«Я была счастливой, со студентами общалась, как будто я тоже студентка, — объясняет она. — Поступила на курсы машинописи, на курсы кройки и шитья, освоила и то, и другое, сшила папе летний костюм… А через год поступила в медицинский. Радости не было предела».

Учеба оказалась очень трудной.

«Многие парни отсеялись — девчонки оказались более стойкими», — делится Валентина Ивановна.

После института ее распределили в Центральную больницу Неклиновского района. В течение трех лет каждое утро со Старого вокзала ездила в Покровское с целой компанией молодых специалистов — учителей, врачей, юристов… Потом свыше полувека проработала в детской поликлинике, что в переулке Каркасном. Будучи уже на пенсии, прошла курсы терапевтов, снова вернулась в «Радик», в медпункт ИТА ЮФУ.

Современным родителям и детям Валентина Ивановна советует не рассчитывать на лекарства, а закаляться, но, конечно, постепенно:

«Сама я и в мороз выскакивала на улицу, выливала на себя ведро холодной воды, возвращалась в дом, такая счастливая! Какой это кайф…».

Сейчас Валентина Ивановна живет в квартире, так что на улицу с ведром холодной воды уже не выбегает. Зато почти каждый день ходит на море, и летом, и зимой, благо — живет недалеко от Центрального пляжа. На море у неё — своя компания:

«Ходим. Дышим. Встречаемся. Общаемся. А летом плаваем».

Что посеешь, то пожнешь. И она пожинает:

«А сейчас встречаю людей и слышу: «А вы помните?..» Недавно встретила женщину, она мне: «А вы помните, мы к вам пришли в три годика, и вы сказали, что у ребенка начинается бронхиальная астма. И посоветовали: «Не уповайте на медицину, каждый день ходите на море! В любую погоду, круглый год, чтобы ребенок дышал. И будет вам счастье в жизни!» Мы вам поверили, три года ходили. А теперь — посмотрите». Парню уже 19 лет, стройный, красивый… И я говорю: «Спасибо за память! Ради этого стоит жить!».

За 50 с лишним лет работы она не стала равнодушной, и ее любовь к ним только возросла:

«Детей очень люблю, — признается она. — И это взаимно. Недавно спускаюсь к морю. А мамочка ведет свою маленькую дочку. Поравнялись мы с ними. Малышка на меня выразительно посмотрела снизу вверх… Потом бросает мамину ручку, берет меня за руку и ведет куда-то. Я в душе рассмеялась, подумала: «Какая мама хорошая! Другая бы сказала: «Караул! Дитя уводят!».

Валентина Ивановна считает себя очень счастливым человеком.

«Для меня счастье — в том, что меня окружают очень хорошие люди, — говорит она. — Я раньше не замечала этого. А сейчас начнешь с кем-нибудь общаться, и думаешь: какой человек хороший! И расставаться не хочется!».

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото автора