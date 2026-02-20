В Таганроге прошел военный КВН «Рыцарь 2026»

В преддверии Дня защитника Отечества в Таганроге, в Студенческом клубе ЮФУ, состоялся традиционный военный КВН. Его участниками стали будущие офицеры ВС РФ, которые ныне являются студентами Южного федерального университета.

Ребята наряду с гражданскими специальностями получают и военно-учетные, ради чего они раз в неделю перевоплощаются в курсантов. А раз в год студенты становятся артистами-кавээнщиками. В этот раз на сцене Студклуба ЮФУ, как обычно, встретились три таганрогские и две ростовские команды, представляющие все пять выпускающих кафедр ВУЦ при ЮФУ.

Военный КВН изначально (в Таганроге проводится с 2010 года – ежегодно, исключая ковидные 2020 и 2021 годы) был юмористическим конкурсом, но с недавних пор студенты на военном КВН соревнуются не только в чувстве юмора и артистизме, но еще и в патриотизме. И патриотический конкурс в этом году оказался совсем невеселым. Все три таганрогские команды поочередно представляли фотогалерею офицеров – преподавателей и выпускников ВУЦ при ЮФУ, погибших при проведении Специальной военной операции. И вслед за начальником Военного учебного центра при Южном федеральном университете (ВУЦ ЮФУ) полковником Александром Палеевым зал трижды вставал, чтобы почтить память безвременно ушедших из этой жизни воинов.

Победу в конкурсе одержала «Ударная сила» кафедры РЭБ (радиоэлектронной борьбы), но не потому что она подавила и забила команды обеих кафедр связи (таганрогской и ростовской), кафедры ВКС (Воздушно-космических сил) и кафедры СИТ (специальных информационных технологий), а совсем наоборот: «Ударная сила» оказалась наиболее позитивной, оптимистичной, дружелюбной и миролюбивой.

Полковник Александр Палеев, проводя награждение, отметил, что на этот раз команды – увы – не раскрыли в полной мере свой потенциал. И все же поблагодарил кавээнщиков за подаренные зрителям положительные эмоции, которых всем сейчас так не хватает.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

Фото Никиты Севастьянова