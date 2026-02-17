Спектакль о поисках своих корней показал ТаКТ высокому жюри «Мельпомены» в Таганроге

Жюри XXIII областного театрального фестиваля-конкура «Мельпомена» 15 февраля побывали в нашем городе. Таганрогский Камерный Театр представлял постановку Руслана Маликова «Инстинкт самосохранения» по пьесе Маргариты Кадацкой.

Мы уже рассказывали о спектакле, который одновременно является исследованием. История на основе архивных дневников казака Михаила Захарьевича Ананьева, датированных тридцатыми годами прошлого века, найдена в архиве городской библиотеки Новочеркасска Маргаритой Кадацкой. В действии дневники органично переплелись с записями рассказов старожилов Таганрога и его окрестностей. Летопись с ужасающими в своей прямоте свидетельствами повествует о временах после Гражданской войны в нашей стране, на Дону.

Две линии – наших современников (их представляют Людмила Илюхина, Екатерина Ласавская, Денис Клименко, Павел Гладкий) и рассказчика (Константин Илюхин) складывается в сумрачную историю утрат. Еще ярче на фоне поверхностных суждений современников становится трагизм хроники ухода в небытиё казачьего рода. Здесь разрушение крепкого хозяйства, жестокие решения, глупость и некомпетентность властей, цена которой – многие человеческие жизни.

Теплые ноты в постановке — путешествие «к корням» молодой женщины Люси (персонаж Людмилы Илюхиной), собирающей истории о казачестве «по заданию», «для спектакля». Правдивые детали, маленькие открытия, воспоминания героини: выложенные горкой подушки, укрытые кружевным тюлем; соль между рам на подоконнике, чтобы окна не потели… Образ большой и яркой, немного суровой её бабушки, что говорила на суржике, — реальные воспоминания из детства Людмилы Илюхиной.

XXIII областной театральный фестиваль-конкурс «Мельпомена» традиционно оценивает работу профессиональных театральных коллективов. Афиша «Мельпомены» включает 11 постановок ведущих театров Ростовской области. Таганрогский камерный театр стал четвертой площадкой для нынешнего фестиваля.

Многие театры Дона представляют на «Мельпомене» классику, однако есть работы и по пьесам современных авторов, в том числе — экспериментальные постановки. Об этом рассказала член жюри конкурса Наталья Калашникова, руководитель литературно-драматургической части Ростовского академического театра драмы им. М. Горького.

«Именно такой современный спектакль мы сегодня увидели в Таганрогском Камерном театре. Перед этим в Волгодонске смотрели постановку по произведению совсем молодого человека, Данилы Привалова. И в Новочеркасске театр представил спектакль по работе Григория Горина, — заметила Наталья Юрьевна. — В театре имени Горького нас ждет Мольер, в Шахтах смотрим постановку по Гоголю, в Новошахтинске – Достоевский. Кажется, баланс современной и классической драматургии в программе фестиваля более-менее «соблюдён».

При этом Наталья Калашникова акцентировала — невероятно сложно оценивать. Постановки очень разные, например, камерная форма, большие спектакли. У каждого театра — своя особенность, своя «изюминка», предстоит непростая работа.

В качестве жюри Наталья Калашникова в фестивале «Мельпомена» работает в четвертый раз, и отмечает, что можно наблюдать профессиональный рост коллективов. По ее словам, театры успешно «растут», как «растут» и молодые артисты. И когда театр уже знаком члену жюри, как и актеры, поневоле смотришь спектакль с другим отношением.

«Чем больше знаешь театр и знаешь актеров, тем сложнее выносить какие-то суждения. Больше чувств, больше эмоций подключается. Довольно трудно оставаться независимым экспертом и подходить к задаче с холодным сердцем», — отметила необычность своей задачи Наталья Юрьевна.

Она рассказала о грандиозном впечатлении от работы ТаКТ, подчеркнув, что история семьи — это всегда тема, сопряженная с конфликтами и противоречиями, и большинство не так уж хорошо знает историю своей семьи. Проходит время, и каждый понимает: о том , что происходило 50 лет назад, уже не у кого спросить, старшее поколение ушло. И это понимание безвозвратной потери знания о своих корнях зачастую очень болезненно.

«Расказачивание, время после Гражданской войны — это вещи, о которых не так много говорят. Спектакль ТаКТ — довольно смелое высказывание. Это такой материал, который затронет каждого, кто оказался в зале. Пока живы ваши бабушки и дедушки, поговорите, расспросите, — посоветовала член жюри «Мельпомены». — Очень многие проблемы сегодняшнего дня берут свои истоки в прошлом, так же, как и хорошее, что есть в наши дни. Оно тоже зародилось не сегодня, а давным-давно. Наша история важна, спектакль «Инстинкт самосохранения» нужен, и спасибо ребятам за то, что они сделали».

Напомним, летом прошлого года «Инстинкт самосохранения» ТаКТ стал лауреатом в номинации «Надежда» XXII Фестиваля театров малых городов России.

Фестиваль «Мельпомена» завершится 6 марта, а торжественная церемония закрытия и награждения победителей пройдёт 23 марта на малой сцене Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора