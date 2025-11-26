Главная » Новости Таганрога

В Таганроге прокуратура защитила автовладельца, которому отказали в регистрации таможенной декларации

Таганрогская транспортная прокуратура восстановила права гражданина, неправомерно лишенного возможности зарегистрировать таможенную декларацию.

Как сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, проверка показала, что сотрудники Таганрогского таможенного поста Ростовской таможни отказали в оформлении документов на ввоз легкового автомобиля, ошибочно квалифицировав его как коммерческий транспорт. При этом должностные лица не учли закрытый статус индивидуального предпринимателя владельца транспортного средства, технические характеристики автомобиля и состав семьи заявителя.

По результатам прокурорской проверки начальнику Ростовской таможни внесено представление, которое было полностью удовлетворено, а все выявленные нарушения устранены в установленные сроки.

Ранее мы рассказали, что прокуратура Таганрога в суде защитила права инвалида.

