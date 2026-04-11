В Таганроге прокуратура изъяла и уничтожила нелегальную мясную и молочную продукцию

В Таганроге изъята и уничтожена партия молочной и мясной продукции, продававшаяся без необходимых документов о безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В ходе проверки, проведенной Таганрогской транспортной прокуратурой, было установлено, что местные индивидуальные предприниматели реализовывали продукцию без сопроводительных документов и маркировки, подтверждающих ее качество и безопасность.

«Вся выявленная продукция была изъята из оборота и уничтожена», — отметили в надзорном ведомстве.

По фактам нарушений прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов) и статье 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена). Рассмотрение этих дел находится на контроле надзорного ведомства.

Фото Южной транспортной прокуратуры