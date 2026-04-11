Главная » Новости Таганрога

В Таганроге прокуратура изъяла и уничтожила нелегальную мясную и молочную продукцию

На чтение 1 мин Просмотров 101 Опубликовано

В Таганроге изъята и уничтожена партия молочной и мясной продукции, продававшаяся без необходимых документов о безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В ходе проверки, проведенной Таганрогской транспортной прокуратурой, было установлено, что местные индивидуальные предприниматели реализовывали продукцию без сопроводительных документов и маркировки, подтверждающих ее качество и безопасность.

«Вся выявленная продукция была изъята из оборота и уничтожена», — отметили в надзорном ведомстве.

По фактам нарушений прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов) и статье 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена). Рассмотрение этих дел находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области задержали двух браконьеров, незаконно ловивших судаков, лещей и карасей.

Фото Южной транспортной прокуратуры

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

нарушения новости прокуратура Таганрог торговля
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru