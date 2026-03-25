В Таганроге произошел обвал дороги на улице Канавной

В Таганроге, на улице Канавной, введены временные ограничения движения из-за повреждения дорожного полотна в результате обвала.

Для предотвращения аварийных ситуаций 25 марта на участке были установлены соответствующие дорожные знаки. Скорость движения ограничена до 40 км\ч.

Как пояснили в МКУ «Благоустройство», установка знаков является временной мерой, призванной обеспечить безопасность участников дорожного движения до проведения ремонтных работ.

В текущем году запланирована комплексная диагностика автомобильной дороги по улице Канавной.

«На основании ее результатов будет определен конкретный вид и объем необходимых восстановительных работ», — рассказали в учреждении.

Фото: МКУ Благоустройство»