В Таганроге закрасили 93 надписи с рекламой наркотиков

В Таганроге прошла масштабная акция по борьбе с незаконной рекламой наркотиков. В рейде приняли участие городские власти, полиция и студенты-волонтеры.

Мероприятие под названием «Антиреклама» было организовано 25 марта отделом по охране здоровья граждан и отделом по делам молодежи городской администрации. Их поддержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Таганрога, а также волонтеры Таганрогского медицинского колледжа.

«Основной задачей акции стало предупреждение распространения наркомании и пресечение фактов вовлечения молодежи в противоправную деятельность», — информирует администрация Таганрога.

В результате совместного рейда было обнаружено и закрашено 93 надписи, пропагандирующие наркотические средства и психотропные вещества. Эти надписи были нанесены на фасады жилых домов, заборы, столбы и другие объекты городской инфраструктуры.

Организаторы акции напоминают, что за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков предусмотрена административная ответственность по статье 6.13 КоАП РФ в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 225-ФЗ.

Фото: администрация Таганрога