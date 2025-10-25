В Таганроге проходят рейды по пресечению несанкционированной торговли

За неделю выявлено 17 административных правонарушений и изъято 600 пачек немаркированных сигарет.

В рейдах приняли участие сотрудники полиции, судебные приставы, представители Административной инспекции и регионального департамента потребительского рынка.

Как сообщила глава города Светлана Камбулова, было составлено 7 административных протоколов за торговлю в неустановленных местах, 5 — за нарушение Правил благоустройства, 5 — за осуществление незаконной предпринимательской деятельности, 1 — за невыполнение законных требований сотрудника полиции. В частности, один из нарушителей занимался предпринимательской деятельностью без регистрации. Также был выявлен гражданин, который находился в розыске за уклонение от воинского призыва.

Во время рейда судебные приставы проверяли продавцов и владельцев автомобилей на наличие неоплаченных налогов и штрафов. А на территории, прилегающей к Центральному рынку, полицейские выявили трех торговцев немаркированной табачной продукцией и изъяли из незаконного оборота более 600 пачек сигарет.

«Мероприятия по пресечению оборота контрафактной табачной продукции и несанкционированной торговли продолжаются», — подчеркнула Светлана Камбулова.

