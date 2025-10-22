Главная » #Официально

Таганрожцев предупредили о фальсифицированной рыбной продукции

На чтение 1 мин Просмотров 42 Опубликовано

Продукция предприятия-фантома реализуется в российских магазинах.

#Официально

Управление потребительского рынка администрации Таганрога, основываясь на письме территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ростовской области, информирует о выявлении в торговых сетях России фальсифицированной рыбной продукции.

Фальсификатом является продукция, произведенная предприятием «Южно-Сахалинский рыбзавод». По указанному на этикетке адресу: 693008, пр-т Мира, д. 4В, Сахалинская область, предприятие не зарегистрировано. Таким образом, данный производитель является предприятием-фантомом.

«Производство пищевой продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, без документов, подтверждающих качество, безопасность и соответствие обязательным требованиям. В связи с этим, данная продукция может представлять опасность для здоровья потребителей», — предупреждает администрация Таганрога.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области более 50 кг колбасы изготовили из неизвестного сырья.

Изображение от freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru