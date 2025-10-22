Таганрожцев предупредили о фальсифицированной рыбной продукции

Продукция предприятия-фантома реализуется в российских магазинах.

Управление потребительского рынка администрации Таганрога, основываясь на письме территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ростовской области, информирует о выявлении в торговых сетях России фальсифицированной рыбной продукции.

Фальсификатом является продукция, произведенная предприятием «Южно-Сахалинский рыбзавод». По указанному на этикетке адресу: 693008, пр-т Мира, д. 4В, Сахалинская область, предприятие не зарегистрировано. Таким образом, данный производитель является предприятием-фантомом.

«Производство пищевой продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, без документов, подтверждающих качество, безопасность и соответствие обязательным требованиям. В связи с этим, данная продукция может представлять опасность для здоровья потребителей», — предупреждает администрация Таганрога.

