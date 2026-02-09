В Таганроге проект «Картины в чеховском пенсне» объединил искусство, литературу и зимние виды залива

В минувшие выходные Таганрогский художественный музей и туристическая компания «Судаков Тревел» представили новую локацию для совместного проекта «Картины в чеховском пенсне». На этот раз мероприятие прошло в «ИглуПарк Медуза».
Участники смогли насладиться рассказом о дружбе А.П. Чехова с русскими художниками и другими творческими личностями под прозрачным куполом с видом на заснеженный Таганрогский залив.
Музей подготовил для гостей весёлые истории из жизни великих гениев, дал возможность попробовать себя в роли литературного персонажа и проверить знания в области изобразительного искусства. Победители получили сертификат ТХМ на пешеходную экскурсию для двоих и баночку авторского варенья. Компания «Судаков Тревел» также вручила участникам памятные сувениры.
Украшением вернисажа стало музыкальное сопровождение талантливого исполнителя и композитора Даниила Топольского.
Фото ВК Таганрогский художественный музей