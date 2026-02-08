Главная » Культура

Молодежный Центр Таганрога провел финал чемпионата «Почитай классика» в Неклиновском районе

В районном доме культуры им. А.В. Третьякова села Покровское прошел финал впервые проходившего в Неклиновском районе чемпионата по чтению вслух «Почитай классика», инициатором проведения и главным организатором которого выступил Молодежный Центр Таганрога.

Молодежный Центр имеет успешный опыт проведения этого мероприятия, которое проводится с 2018 года. «Почитай Классика» — это открытый чемпионат по чтению. Участники читают вслух, без подготовки, выбранные организаторами художественные произведения.

Ранее этот чемпионат был городским, но благодаря победе в минувшем году в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив Молодежный Центр получил возможность расширить географию его проведения. Впервые участниками стали жители Неклиновского района. Для них чемпионат был проведен сразу в двух возрастных категориях — от 16 до 35 лет и от 36 лет и старше.

27 января прошли отборочные туры, участники читали фрагменты произведений нашего земляка Игоря Михайловича Бондаренко. 30 января, в полуфинальных турах, звучали отрывки из рассказов двух других наших выдающихся земляков – Антона Павловича Чехова и Михаила Александровича Шолохова.

5 февраля был финал, он оказался поэтическим: слух и душу ласкали стихотворные строки Сергея Есенина.

В результате в возрастной категории от 36 лет и старше победу одержала Анна Лысцова, второе место заняла Наталья Клейнова, третьим лауреатом стала Марина Камынина. Победителем народного голосования была признана Наталья Лизогуб.

В возрастной категории от 16 до 35 лет лучшей стала Алина Милаева, «серебра» была удостоена Дарья Гончар, на третье место вышла Анастасия Белая. В народном голосовании победила Екатерина Кирсанова.

В финале чемпионата с благодарственной речью о проекте выступила начальник отдела культуры администрации Неклиновского района, член Международного союза писателей и мастеров искусств Элеонора Скляр. А коллективы районного дома культуры им. А.В. Третьякова вокальный ансамбль «Лад» (руководитель — Дмитрий Лысцов) и народная студия танца «Арт Дэнс» (руководители — Юлия Болдырева и Ольга Гордиенко), а также солистка Марина Камынина подарили участникам чемпионата, их болельщикам и зрителям творческие номера.

Антон СЛОВАКОВ

Фото предоставлены организаторами

