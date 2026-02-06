В Таганроге продолжается ремонт проблемных котельных и аварийных участков теплотрасс

В Таганроге продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту тепловых сетей и котельного оборудования, которые проводятся в рамках муниципальных контрактов между МУП «Городское хозяйство» и подрядчиком ООО «Строительное управление-310».

На сегодняшний день уже демонтированы котлы на двух объектах: по улицам Химической, 11 и Заводской, 1. На последнюю котельную 28 января была доставлена новая трубная часть оборудования, его монтаж планируется завершить к 1 апреля текущего года.

Параллельно ведутся работы на магистральных теплотрассах. На пяти участках по улицам П. Тольятти, С. Лазо, Турубаровых и Желябова общей протяженностью 2,7 километра уже разработаны траншеи и удалены старые сети. Подрядчик завез необходимые материалы, включая трубы, и выполнил сварочные работы с нанесением антикоррозионного покрытия.

На улице Турубаровых (участок 380 метров) подготовка завершена, а на улице Желябова (участок 620 метров) продолжаются монтажные работы. Окончательное переподключение сетей на этих объектах будет выполнено с наступлением подходящих погодных условий. Для завершения всех работ срок действия контрактов продлен до 21 июля 2026 года.

Отдельное внимание уделяется аварийно-восстановительным работам на арендованной котельной по улице Ленина, 220. На эти цели Управлением жилищно-коммунального хозяйства Таганрога заключены три муниципальных контракта общей стоимостью 27 миллионов рублей на поставку материалов, которые уже переданы МУП «Городское хозяйство».

К настоящему моменту завершена замена запорной арматуры, восстановительные работы продолжаются.

«Важно отметить, что, несмотря на ремонт, подача теплоносителя потребителям от всех упомянутых котельных, включая объекты на улицах Химической, Заводской и Ленина, по состоянию на 3 февраля обеспечивается в штатном режиме», — пояснили в администрации Таганрога.

Фото из архива