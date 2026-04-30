В Таганроге продолжается ремонт проблемных котельных и аварийных участков теплосетей

29 апреля на заседании правительства Ростовской области, которое прошло под руководством губернатора Юрия Слюсаря были подведены итоги минувшего отопительного сезона и обозначены приоритеты при подготовке к зиме 2026–2027 годов.

Особое внимание уделили проблемным теплосетям и котельным, где этим летом запланированы ремонты. Речь шла и о Таганроге.

Как сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная, подготовкой к новому отопительному сезону займутся 159 ресурсоснабжающих организаций. Для оперативного реагирования сформировано более 1300 аварийных бригад и подготовлено почти 1000 резервных источников питания. Диспетчерские службы переведены на круглосуточный режим работы.

На объектах, требующих особого контроля, все работы должны завершиться до старта отопительного сезона. В зоне особого внимания — Таганрог, Новочеркасск и Красносулинский район.

Так, в Таганроге запланирован ряд крупных ремонтов. Уже ведутся работы на участках теплосетей общей протяженностью 2,7 км по улицам П. Тольятти, С. Лазо, Турубаровых и Желябова. Там заменили старые трубы, провели сварочные работы и нанесли антикоррозийное покрытие.

На улице Турубаровых абонентов уже подключили. На улице Желябова продолжается замена трудопровода. Оставшиеся шесть участков коммунальщики обещают завершить до 21 июля 2026 года, информирует donland.ru.

Две котельные — на улицах Химической и Заводской — получат новое оборудование. Старые котлы здесь уже демонтированы. На Заводской смонтировали трубную часть нового оборудования, на Химической поставка котла ожидается до 15 июня 2026 года.

На аварийно-восстановительные работы на проблемной котельной по улице Ленина, 220, местные власти выделили 27 млн рублей. Там уже заменили крупную арматуру и насос. Параллельно решаются судебные вопросы с собственником.

«После завершения всех работ 211 многоквартирных домов и 35 социальных объектов Таганрога, включая школы и больницы, будут получать тепло без сбоев», — отмечается в сообщении.

Также Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона направило главам городов и районов предупреждение о необходимости своевременно публиковать информацию о сроках отключения горячей воды на официальных сайтах муниципалитетов и в социальных сетях. Ведомство подчеркнуло, что жители не должны оставаться без горячего водоснабжения за пределами установленных периодов проведения ремонтных работ. Продолжительность каждого конкретного ремонта определяется органами местного самоуправления.

Кроме того, муниципалитетам напомнили о необходимости соблюдать сроки запланированных ремонтов на объектах теплоснабжения. К 1 сентября 2026 года все многоквартирные дома и социальные учреждения должны быть полностью готовы к отопительному сезону. До 15 сентября 2026 года местные власти обязаны подтвердить эту готовность специальными актами.

Ранее мы рассказывали о том, что работы по устранению ям на дорогах власти Таганрога обещают завершить до конца мая.

