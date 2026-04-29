Работы по устранению ям на дорогах власти Таганрога обещают завершить до конца мая

Таганрог попал в «красную зону» по темпам устранения ямочности на дорогах.

На заседании правительства Ростовской области 29 апреля губернатору Юрию Слюсарю представили данные о ходе ямочного ремонта на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения, сообщает donland.ru.

По информации областного Минтранса, все дефекты, выявленные к началу весны, уже устранены. На 20 апреля общий объем зафиксированных повреждений на автодорогах составил 194 тысячи м², из них отремонтировано 146 тысяч. Остается привести в порядок 48 тысяч м² — это 25% от общего числа.

Работы ведутся во всех муниципалитетах региона, ситуацию отслеживают с помощью еженедельных карт-светофоров. Так, в «зеленой зоне», где объем неустраненной ямочности не превышает 120 м², находятся 28 территорий. В «желтую зону» (до 1000 м²) вошел 21 муниципалитет.

В «красную зону» с объемом более 1000 м² попали шесть территорий. Антирейтинг возглавил Таганрог, также в него вошли Каменский район, города Азов, Гуково, Донецк и Ростов-на-Дону. Глава Таганрога Светлана Камбулова доложила, что работы в городе завершат до конца мая.

«В настоящее время идет карто‑ямочный ремонт с применением традиционной смеси на участке Николаевского шоссе (от кольца пересечения с улицей Седова в направлении выезда из города). Выполнены фрезерование — 2 430 м²; подготовительные работы — 775 м²; укладка асфальтобетонной смеси — 1 725 м². После завершения работ на Николаевском шоссе запланирован ремонт участков улицы 2‑й Советсой, перекрестка улиц С. Шило и Транспортной. Общий объем планируемых к устранению деформаций дорожного полотна составляет более 14 000 м²», — сообщала Светлана Камбулова на своих страницах в соцсетях и мессенджерах 27 апреля.

Серьезные проблемы с устранением ям на дорогах отмечаются и в донской столице. С начала года в Ростове выявлено 50 тысяч м² ямочности — это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Несмотря на активные работы, количество жалоб в соцсетях остается высоким: горожане публикуют фото разбитых улиц, жалуются на некачественный ремонт и медленную реакцию властей.

Юрий Слюсарь поручил главам территорий принять исчерпывающие меры по устранению ямочности и представить отчет к 8 мая 2026 года. До 1 июня необходимо устранить дефекты в рамках гарантийных обязательств, а до начала декабря — провести диагностику дорог по двум показателям — ровности покрытия и отсутствию повреждений.

Глава региона подчеркнул, что качество дорог зависит не только от объемов ремонта, но и от применяемых решений. В области активно используют новые материалы и научно обоснованные технологии, повышающие износостойкость и срок службы дорожного полотна. Губернатор отметил, что это важное и нужное направление.

«Зима выдалась трудной. На дорогах образовалось множество ям. Весной состояние дорожного покрытия оказалось в плачевном состоянии. Следует отметить, что большая часть выявленных после зимы ям уже устранена. Однако работы еще предстоит много, и останавливаться на достигнутом нельзя», — сказал Юрий Слюсарь.

