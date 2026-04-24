В Таганроге приостановлено движение трамваев трех маршрутов из-за ДТП

Авария произошла 24 апреля после 16 часов на пересечении улицы Дзержинского и переулка Паркового.

«Уважаемые пассажиры! Движение маршрутов №№ 2, 4, 7 временно приостановлено из-за ДТП», — предупредил «Таганрогский трамвай» на своих информационных ресурсах.

Как сообщают очевидцы, на пересечении улицы Дзержинского и переулка Паркового столкнулись трамвай и кроссовер. На месте аварии образовалась пробка, движение затруднено, работают экстренные службы.

Официальная информация о происшествии из Госавтоинспекции пока не поступала.

Напомним, сегодня же, на этом перекрестке, в 11:45, 61-летний таксист сбил ребенка.

Фото: Telegram-канал «Водители Таганрога»

