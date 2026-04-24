В Таганроге водитель такси сбил на перекрестке 11-летнюю девочку

В Таганроге полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок. Авария произошла 24 апреля 2026 года около 11:45 на улице Дзержинского, в районе дома №115. 61-летний водитель такси «Лада Гранта», по предварительным данным, сбил на регулируемом пешеходном переходе 11-летнего ребенка.

Девочка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

«В результате наезда несовершеннолетний пешеход получила травмы и была доставлена в Детскую городскую больницу», — сообщает Госавтоинспекция по Таганрогу.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, особенно рядом со школами и остановками. В ведомстве призывают заранее снижать скорость, готовиться к остановке и обязательно уступать дорогу пешеходам, а также соблюдать правила дорожного движения и беречь детей.

Фото: Госавтоинспекция по РО

