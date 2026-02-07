Главная » Город

В Таганроге коммунальные службы борются с последствиями ледяного дождя

В Таганроге 7 февраля ожидается сложная погодная обстановка в связи с переходом температуры через ноль и ледяным дождем, что привело к образованию гололедицы.

Коммунальные службы города уже приступили к обработке дорог и тротуаров специальными реагентами, чтобы минимизировать опасность для пешеходов и транспорта.

Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и проявлять повышенную внимательность.

«Обращаюсь к предпринимателям, руководителям предприятий и организаций: организуйте обработку прилегающих территорий противогололёдными средствами», — написала на своих страницах в соцсетях и мессенджерах глава Таганрога Светлана Камбулова.

И посоветовала горожанам по возможности оставаться дома.

Напоминаем, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру 112.

