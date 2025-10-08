В Таганроге появилась на свет 16-я в этом году двойня

Отдел ЗАГС Таганрога зарегистрировал 16-ю двойню, появившуюся на свет в 2025 году.
В семье Анчутиных родились дочки — Анна и Екатерина.
«Стать родителями — большая гордость, а родителями сразу двух очаровательных девочек — двойная ответственность и тяжелый труд. Но вместе с этим, в жизни появляется в два раза больше улыбок, радостей и новых эмоций. Пусть ваши дочки будут самыми счастливыми на свете, живут дружно и приносят только радость», — поздравил молодую семью ЗАГС Таганрога.
Напомним, в сентябре в семье таганрожцев Кондратенко появилась на свет «королевская двойня» — сын Дмитрий и дочь Валерия.
Всего же в Ростовской области с начала года родились 227 пар двойняшек.
Фото: ЗАГС Таганрога
