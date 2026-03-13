В Таганроге потребителям вернули 200 тысяч рублей через претензии и суды

В Таганроге подвели итоги работы по защите прав потребителей, приурочив их к Всемирному дню защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта и в 2026 году проходит под девизом «Безопасные товары, уверенные потребители».

Эта дата стала поводом продемонстрировать системный подход городской администрации к решению вопросов граждан.

За прошедший период специалисты отработали более 5 тысяч обращений, большинство из которых поступило по телефону «горячей линии» 8 (8634) 312‑785. Также проводились личные приемы и работа с письменными заявлениями, при этом каждый заявитель получил ответ и необходимую помощь.

«В рамках досудебного и судебного урегулирования было составлено 42 претензии и 8 исковых заявлений, что позволило вернуть потребителям почти 200 тысяч рублей за некачественные товары и услуги», — привела цифры глава Таганрога Светлана Камбулова.

Особое внимание уделялось просвещению. Для старшеклассников был организован конкурс по основам потребительских знаний, а в школах города проведено 156 тематических уроков.

Работа велась также с населением и бизнес-сообществом: состоялось 10 встреч в крупных торговых центрах и 18 семинаров для предпринимателей и потребителей. Эффективность этой деятельности была отмечена Департаментом потребительского рынка Ростовской области.

В преддверии праздника в городе прошел целый цикл мероприятий, включая конкурс детских рисунков «Выбирай безопасное — поступай уверенно!», открытые уроки в школах, выездные консультации в торговых центрах «Лето», «Москва» и «Сити‑центр», день открытых дверей в администрации и онлайн‑семинары.

«Защита прав потребителей строится на взаимном уважении: уважении продавца к покупателю, бизнеса к закону и, что не менее важно, уважении человека к своим правам. Девиз «Безопасные товары, уверенные потребители» рассматривается не как разовый лозунг, а как формула здоровой экономики, где уверенность потребителя стимулирует честный бизнес и служит контролем для недобросовестных участников рынка», — подчеркнула Светлана Камбулова.

