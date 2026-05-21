Главная » #ЖКХ

В Таганроге после жалоб жителей коммунальные службы привели в порядок двор дома по ул. Транспортной, 127, у которого не было управляющей компании

На чтение 2 мин Просмотров 87 Опубликовано

Запущенность придомовой территории, что и вызывало нарекания жильцов, в основном была связана с большим количеством бытового мусора, отмечают коммунальщики.

#ЖКХ

Жители домов в районе улицы Транспортной, 127 долгое время испытывали трудности с содержанием придомовой территории из-за отсутствия управляющей компании. Территория пребывала в плачевном состоянии, что негативно сказывалось на облике всего микрорайона. Жалобы на неубранную и замусоренную территорию по указанному адресу поступали в адрес городских властей.

В итоге ситуацию удалось исправить, о чем рассказала в на своих страницах в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова. По ее словам, значительную помощь оказала подрядная организация ООО «КомфортСервис». Сегодня ее специалисты провели масштабные работы: собрали весь случайный мусор и очистили территорию от опавшей листвы. В результате придомовая территория стала заметно чище и опрятнее, отметила Светлана Камбулова.

Помимо этого сотрудники управление жилищно-коммунального хозяйства Таганрога и сотрудники территориального управления помогли закрасить граффити на стене дома, что дополнительно улучшило внешний вид территории.

«Этот пример показателен: когда жители не остаются равнодушными, подрядные организации включаются в работу, а муниципальные службы оказывают содействие — результат не заставляет себя ждать», — отметила глава города.

Отмечается, что подавляющее большинство мусора, обнаруженного на улице Транспортной, 127, носило бытовой характер.

В этой связи коммунальные службы призывают жителей проявлять ответственность и выбрасывать отходы только в специально отведенные урны и контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов. Только общими усилиями можно поддерживать чистоту и порядок на улицах города.

Фото: МКУ «Благоустройство».

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ЖКХ МКУ "Благоустройство" новости Светлана Камбулова Таганрог уборка города
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru