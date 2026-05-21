В Таганроге после жалоб жителей коммунальные службы привели в порядок двор дома по ул. Транспортной, 127, у которого не было управляющей компании

Запущенность придомовой территории, что и вызывало нарекания жильцов, в основном была связана с большим количеством бытового мусора, отмечают коммунальщики.

Жители домов в районе улицы Транспортной, 127 долгое время испытывали трудности с содержанием придомовой территории из-за отсутствия управляющей компании. Территория пребывала в плачевном состоянии, что негативно сказывалось на облике всего микрорайона. Жалобы на неубранную и замусоренную территорию по указанному адресу поступали в адрес городских властей.

В итоге ситуацию удалось исправить, о чем рассказала в на своих страницах в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова. По ее словам, значительную помощь оказала подрядная организация ООО «КомфортСервис». Сегодня ее специалисты провели масштабные работы: собрали весь случайный мусор и очистили территорию от опавшей листвы. В результате придомовая территория стала заметно чище и опрятнее, отметила Светлана Камбулова.

Помимо этого сотрудники управление жилищно-коммунального хозяйства Таганрога и сотрудники территориального управления помогли закрасить граффити на стене дома, что дополнительно улучшило внешний вид территории.

«Этот пример показателен: когда жители не остаются равнодушными, подрядные организации включаются в работу, а муниципальные службы оказывают содействие — результат не заставляет себя ждать», — отметила глава города.

Отмечается, что подавляющее большинство мусора, обнаруженного на улице Транспортной, 127, носило бытовой характер.

В этой связи коммунальные службы призывают жителей проявлять ответственность и выбрасывать отходы только в специально отведенные урны и контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов. Только общими усилиями можно поддерживать чистоту и порядок на улицах города.

