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Диспансеризация таганрожцев 65+ включает расширенный скрининг на возрастные изменения

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Пожилые жители города приглашаются на ежегодное бесплатное комплексное медицинское обследование.

#Здоровье

Таганрожцы в возрасте 65 лет и старше могут ежегодно бесплатно проходить комплексное медицинское обследование в рамках диспансеризации. Эта программа направлена на раннее выявление хронических заболеваний, корректировку лечения уже диагностированных болезней, а также на оценку рисков развития сердечно-сосудистых и онкологических патологий и общего состояния здоровья. Об этом сообщили в администрации города.

Предупредить болезнь всегда проще, чем лечить, поэтому профилактические меры важны в любом возрасте. Для пожилых людей такие мероприятия особенно актуальны. Один из ключевых способов сохранить здоровье и продлить жизнь в старшем возрасте — снизить воздействие факторов риска, которые свойственны этой возрастной категории. Главной задачей остается поддержание качества жизни, активности и самостоятельности человека.

После 65 лет диспансеризация включает расширенный скрининг на возрастные изменения: врачи оценивают риск падений, проверяют состояние костной ткани для выявления остеопороза и исследуют возможные когнитивные нарушения мозга. По результатам обследования необходимо строго выполнять полученные рекомендации с учетом выявленных рисков и заболеваний. Это подразумевает изменение режима дня, пересмотр рациона питания, отказ от вредных привычек и при необходимости снижение веса.

Именно системное наблюдение за состоянием здоровья, своевременная диагностика заболеваний и соблюдение медицинских рекомендаций позволяют не только значительно увеличить продолжительность жизни, но и обеспечить её высокое качество. Поэтому не стоит откладывать визит к врачу — лучше запланировать прохождение диспансеризации уже в ближайшие дни.

Фото: минздрав по РО (из архива)

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Таганрогская правда

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