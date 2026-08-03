В Таганроге дом на Инструментальной, пострадавший от атаки, признан пригодным для восстановления

Эвакуированные жильцы могут вскоре вернуться в свои квартиры.

Глава Таганрога Светлана Камбулова встретилась с жителями многоквартирного дома по ул. Инструментальной, на который пришелся главный удар недавней массированной воздушной атаки на город. Жильцы были эвакуированы, поскольку здание получило серьезные повреждения. И их главный вопрос сегодня — когда можно будет вернуться в свои квартиры.

Светлана Камбулова поделилась хорошей новостью — большинству жильцов вернуться в квартиры уже можно будет в ближайшие дни. Она пояснила, что специалисты ДГТУ провели выборочное визуальное обследование технического состояния здания и пришли к выводу, что дом подлежит восстановлению. У

«Вывод, который мы очень ждали: дом подлежит восстановлению. Это главная новость для всех жильцов. Уже в ближайшие дни люди смогут вернуться в свои квартиры — за исключением трех, на которые пришёлся основной удар. С их жителями работаем отдельно и держим ситуацию каждой семьи на личном контроле», — написала в своих соцсетях глава города.

С местным застройщиком достигнута договоренность о проведении восстановительных работ в кратчайшие сроки за внебюджетные средства. К выполнению страховочных мероприятий подрядчик уже приступил. Коммунальные службы города оперативно убрали прилегающую территорию.

Фото: канал в «Макс» Светланы Камбуловой