Главная » Новости Таганрога

В Таганроге дом на Инструментальной, пострадавший от атаки, признан пригодным для восстановления

На чтение 1 мин Просмотров 78 Опубликовано

Эвакуированные жильцы могут вскоре вернуться в свои квартиры.

Новости Таганрога

Глава Таганрога Светлана Камбулова встретилась с жителями многоквартирного дома по ул. Инструментальной, на который пришелся главный удар недавней массированной воздушной атаки на город. Жильцы были эвакуированы, поскольку здание получило серьезные повреждения. И их главный вопрос сегодня — когда можно будет вернуться в свои квартиры.

Светлана Камбулова поделилась хорошей новостью — большинству жильцов вернуться в квартиры уже можно будет в ближайшие дни. Она пояснила, что специалисты ДГТУ провели выборочное визуальное обследование технического состояния здания и пришли к выводу, что дом подлежит восстановлению. У

«Вывод, который мы очень ждали: дом подлежит восстановлению. Это главная новость для всех жильцов. Уже в ближайшие дни люди смогут вернуться в свои квартиры — за исключением трех, на которые пришёлся основной удар. С их жителями работаем отдельно и держим ситуацию каждой семьи на личном контроле», — написала в своих соцсетях глава города.

С местным застройщиком достигнута договоренность о проведении восстановительных работ в кратчайшие сроки за внебюджетные средства. К выполнению страховочных мероприятий подрядчик уже приступил. Коммунальные службы города оперативно убрали прилегающую территорию.

Фото: канал в «Макс» Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости последствия воздушной атаки Светлана Камбулова Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru