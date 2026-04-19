В Таганроге после воздушной атаки саперы обследуют территории ТАНТК им. Бериева и Приморского парка

19 апреля в Таганроге после ночной воздушной атаки полностью оцеплены территории ТАНТК им. Бериева и Приморского парка. Как сообщила глава города Светлана Камбулова, на этих участках будут работать саперы для обследования местности и обезвреживания возможных взрывоопасных предметов.

В связи с проведением работ движение трамваев и автобусов по улице Инструментальной временно переведено на измененную схему. Информация о возобновлении обычного маршрута общественного транспорта будет опубликована дополнительно после завершения работ саперов и уборки территории.

Рано утром состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором руководители оперативных служб отчитались о принятых мерах по ликвидации последствий. По словам главы города, в результате атаки серьезные повреждения получили коммерческие предприятия, здание Таганрогского механического колледжа и более десяти автомобилей. За медицинской помощью обратились трое горожан, госпитализация им не потребовалась.

«Прошу всех не поддаваться панике, сохранять спокойствие и главное соблюдать правила безопасности. Если вы увидели обломки БПЛА или подозрительные предметы — не подходите к ним. Наберите 112 и сообщите координаты», — обратилась к жителям Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что ракетный удар по Таганрогу привёл к пожару на складе.

