Главная » Город

Ракетный удар по Таганрогу привёл к пожару на складе,  во время воздушной атаки трое пострадали

На чтение 1 мин Просмотров 1.9к. Опубликовано

В ночь на 19 апреля в результате воздушной атаки на Таганрог были повреждены объекты коммерческой инфраструктуры, трое местных жителей получили травмы и обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Город

По его данным, в ходе ракетного удара пострадала коммерческая инфраструктура, на территории складских помещений возник пожар.

«На месте происшествия работают сотрудники служб экстренного реагирования. Данные по разрушениям на земле уточняются», — написал глава региона в мессенджере «MAX».

Как сообщила глава города Светлана Камбулова, в районе ТАНТК им. Г. М. Бериева движение трамваев и автобусов по улице Инструментальной временно будет осуществляться по изменённой схеме.

Кроме того, в эту же ночь в Неклиновском районе был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Информация о возможных пострадавших или разрушениях на земле пока не поступала и подлежит уточнению.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 18 апреля более десятка вражеских беспилотников уничтожено в двух городах и пяти районах Ростовской области. В том числе в Таганроге.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

воздушная атака новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru