Ракетный удар по Таганрогу привёл к пожару на складе,  во время воздушной атаки трое пострадали

В ночь на 19 апреля в результате воздушной атаки на Таганрог были повреждены объекты коммерческой инфраструктуры, трое местных жителей получили травмы и обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его данным, в ходе ракетного удара пострадала коммерческая инфраструктура, на территории складских помещений возник пожар.

«На месте происшествия работают сотрудники служб экстренного реагирования. Данные по разрушениям на земле уточняются», — написал глава региона в мессенджере «MAX».

Как сообщила глава города Светлана Камбулова, в районе ТАНТК им. Г. М. Бериева движение трамваев и автобусов по улице Инструментальной временно будет осуществляться по изменённой схеме.

Кроме того, в эту же ночь в Неклиновском районе был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Информация о возможных пострадавших или разрушениях на земле пока не поступала и подлежит уточнению.

