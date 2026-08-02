Субботний рейд против торговли «с земли»: составлено 7 протоколов, арестовано 3 автомобиля

Городские власти продолжают системно бороться с несанкционированной торговлей на территории города.

В Таганроге в субботу, 1 августа прошел очередной совместный рейд по пресечению стихийной торговли на улице Комарова, 4 и прилегающей территории. По итогам проверки составлены административные протоколы, а на три автомобиля наложен арест. Об этом рассказала на своих официальных ресурсах глава Таганрога Светлана Камбулова, подчеркнув, что несанкционированная торговля остается одной из болевых точек города. Покупка продуктов «с земли» или с ящиков у дороги — это всегда риск для здоровья. Кроме того, стихийные развалы портят облик улиц и создают негативные условия для законопослушных предпринимателей, которые платят налоги и арендуют места на рынках.

«Создать благоприятную среду для легального бизнеса и навести порядок — такую задачу мы ставим перед собой. Это сложный участок работы», — считает глава.

В рейде приняли участие специалисты администрации Таганрога, сотрудники УМВД России по г. Таганрогу, Федеральной службы судебных приставов и Росгвардии. Место было выбрано не случайно: здесь постоянно фиксируются случаи стихийной торговли. По итогам рейда составлено три протокола по ст. 8.2 Закона Ростовской области № 273 ЗС (стихийная торговля) и четыре протокола по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (предпринимательская деятельность без государственной регистрации). Судебные приставы проверили у лиц, занимавшихся незаконной торговлей, наличие неоплаченных штрафов, а у владельцев транспортных средств — документы, а также факт уплаты налогов и штрафов. На три автомобиля наложен арест.

Подобные рейдовые мероприятия проводятся в городе регулярно. С начала 2026 года их было уже 72. Их итогом стали 133 административных протокола: 77 — по статье 8.2 Областного закона (за незаконную торговлю), 43 — по статье 14.1 КоАП РФ (за работу без регистрации ИП или лицензии), 13 — по статье 5.1 Областного закона (за нарушение правил благоустройства).

Также работает мобильная группа по выявлению фактов незаконной продажи табачной продукции. Такие точки фиксируют на фото, а материалы сразу направляют в полицию для пресечения противоправных действий.

«Еще раз призываю всех, кто ведет незаконную торговлю: в кратчайшие сроки легализуйте свою деятельность и перейдите в специально отведенные для торговли места. Обращаюсь и к жителям: количество стихийных торговых точек сократится, если мы перестанем покупать продукты и товары у случайных продавцов на улицах, остановках и во дворах. Нет спроса — нет и незаконной торговли. Победить стихийную торговлю можно только совместными усилиями — проявив активную гражданскую позицию и непримиримое отношение к нарушениям», — написала Светлана Камбулова.

Фото из архива «ТП»