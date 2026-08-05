Ко Дню физкультурника в библиотеке Таганрога открылась филателистическая выставка

В Чеховской библиотеке Таганрога (ул. Петровская, 96) работает выставка «Летопись советского спорта на конвертах первого дня СССР», организованная Таганрогским городским отделением имени А.П. Чехова Общероссийской общественной организации «Союз филателистов России».

Экспозиция открылась в преддверии одного из самых динамичных праздников – Дня физкультурника, который отмечается 8 августа. В коллекции представлены материалы, охватывающие несколько десятилетий: от первых советских выпусков, посвященных спартакиадам СССР 1970-х годов, до серий, выпущенных к Олимпийским играм и другим международным соревнованиям.

Особый интерес представляют конверты первого дня с оригинальными гашениями. Как отмечается в сопроводительных материалах выставки, практика издания таких конвертов началась в конце 1960-х годов и быстро набрала популярность.

Гости экспозиции могут детально рассмотреть художественные особенности каждого экспоната: эмблемы и символику соревнований, и убедиться в том, что почтовая миниатюра становилась летописью спортивных побед и рекордов.

Выставка продолжи работу до 15 сентября, вход свободный.

Ранее мы сообщали, что об истории зеркал, связанных с ними мифах и загадками, расскажут в музее Таганрога.

Елена СМИРНОВА

Фото Марины Мамченко