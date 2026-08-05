Под Таганрогом ликвидирован ландшафтный пожар от падения обломков БПЛА во время ночной атаки

В ночь на 5 августа более 40 беспилотников атаковали четыре района Ростовской области. Из-за падения обломков под Таганрогом горела сухая трава, но обошлось без пострадавших.

Как сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь, силы ПВО уничтожили вражеские дроны в небе над Неклиновским, Тарасовским, Каменским и Миллеровским районами.

В Неклиновском районе после падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы, которое, по словам губернатора, уже полностью ликвидировано.

«Пострадавших нет», — написал Юрий Слюсарь в мессенджере «MAX».

В Таганроге беспилотная опасность была объявлена около часа ночи. Позже в соцсетях главы города Светланы Камбуловой появилось сообщение о работе сил ПВО, а горожане услышали звуки сирен. К счастью в этот раз для нашего города все обошлось без происшествий.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 4 августа Ростовская область избежала жертв и разрушений во время ночной атаки вражеских дронов.

Фото из архива