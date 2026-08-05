Специалисты проверили воду у пляжей Таганрога на содержание нефтепродуктов

Вода в акватории Таганрогского залива в зонах пляжей и береговой линии соответствует требованиям санитарного законодательства. Об этом сообщает официальный портал городской администрации.

Специалисты таганрогского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» провели санитарно-эпидемиологическую экспертизу морской воды на содержание нефтепродуктов в зонах рекреации.

По результатам исследований, нормативным требованиям соответствуют зоны пляжей «Тополь» и «Приазовье» (ул. Социалистическая, 170-3 и 170-4), «Иглу Парк «Медуза» (ул. Адмирала Крюйса), «Елисеевский» (ул. Адмирала Крюйса, 6-4 и 4-3), «Центральный» (пер. Дуровский спуск, 2), «Приморский» (ул. Инструментальная, 13-а), а также береговая линия Пушкинской набережной.

Ранее мы рассказали, что проверка водоемов в Ростовской области не выявила вирусов и паразитов.

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