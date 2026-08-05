Новый механизм СБП позволит россиянам вносить наличные через банкоматы на счета в других банках

У жителей России появится возможность вносить наличные через банкомат одного банка на счет, открытый в другом банке. Как сообщает ТАСС со ссылкой на указания Банка России, подключение кредитных организаций к сервису будет добровольным и начнет действовать с 1 октября.

Механизм заработает через Систему быстрых платежей, позволяющую переводить средства между счетами в разных банках.

В документе говорится, что «СБП может быть использована кредитной организацией — участником СБП для осуществления перевода денежных средств, принятых ею от физического лица в наличной форме с использованием банкомата, на банковский счет этого физического лица, открытый в другой кредитной организации, являющейся участником СБП».

При этом сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в течение суток и 200 тысяч рублей в месяц.

Фото: © Алексей Коновалов/ ТАСС