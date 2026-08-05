Отключение света в Таганроге 5 августа связано с плановым ремонтом на ТП-259

5 августа в Таганроге жители пяти улиц останутся без электричества. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Егор Долматов.

По его словам, с 09.00 до 16.00 ЮЗЭС будет проводить плановые работы на ТП-259. В зону отключения попадут переулки 7-й Новый и 10-й Новый, а также улицы Литейная, Дачная и Взлетная.

Ранее мы рассказали, что за полмесяца энергетики отремонтировали 14 подстанций и почти 2 км кабельных линий.

Фото rosseti-yug.ru (из архива)