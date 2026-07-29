Работают саперы: в Таганроге эвакуируют людей в радиусе от завода Бериева до улицы Спортивной

Утром 29 июля в Таганроге для обеспечения работы саперов организована эвакуация людей в радиусе от ТАНТК им. Г.М. Бериева до улицы Спортивной. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Территория оцеплена, специалисты проводят мероприятия по ликвидации последствий воздушной атаки.

«Прошу водителей и пешеходов, которые находятся в этом районе, неукоснительно соблюдать все указания», — обратилась к жителям глава города.

По ее словам, на внеочередном заседании комиссии по ЧС, которое прошло утром, определили первоочередные задачи для всех служб. Специалисты по оценке ущерба начали подомовой обход пострадавших зданий, каждый факт повреждения будет зафиксирован.

«Жители поврежденного дома эвакуированы. Они размещены в пункте временного размещения. Люди обеспечены всем необходимым. На месте ЧС продолжают работать все оперативные службы», — отметила Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что горячая линия прокуратуры работает для пострадавших во время ночной атаки жителей Таганрога.

Фото из архива