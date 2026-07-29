Горячая линия прокуратуры работает для пострадавших во время ночной атаки жителей Таганрога

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав жителей Таганрога, пострадавших в ходе массированной воздушной атаки в ночь на 29 июля. Для граждан, включая тех, кто находится в пункте временного размещения, работает телефон горячей линии областного надзорного ведомства.

Налажено взаимодействие со всеми структурами, чтобы оперативно оказывать людям необходимую помощь. Прокурор Таганрога Роман Коломойцев лично контролирует ситуацию на месте.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, для приема жалоб и оказания правовой поддержки в прокуратуре Ростовской области круглосуточно работает горячая линия по номеру телефона: 8-863-210-55-99.

Ранее мы рассказали, что во время ночной атаки на Таганрог обломки ракеты упали на жилой дом, погибла женщина.

Фото ВК прокуратуры Ростовской области