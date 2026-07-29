Главная » Город

Горячая линия прокуратуры работает для пострадавших во время ночной атаки жителей Таганрога

На чтение 1 мин Просмотров 108 Опубликовано

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав жителей Таганрога, пострадавших в ходе массированной воздушной атаки в ночь на 29 июля. Для граждан, включая тех, кто находится в пункте временного размещения, работает телефон горячей линии областного надзорного ведомства.

Город

Налажено взаимодействие со всеми структурами, чтобы оперативно оказывать людям необходимую помощь. Прокурор Таганрога Роман Коломойцев лично контролирует ситуацию на месте.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, для приема жалоб и оказания правовой поддержки в прокуратуре Ростовской области круглосуточно работает горячая линия по номеру телефона: 8-863-210-55-99.

Ранее мы рассказали, что во время ночной атаки на Таганрог обломки ракеты упали на жилой дом, погибла женщина.

Фото ВК прокуратуры Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака БПЛА горячая линия новости прокуратура Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru