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В Таганроге после ночной атаки обломки дронов обнаружены на территории морского порта и предприятий

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В ночь на 29 июля в Ростовской области силы ПВО уничтожили ракеты и около 60 беспилотников в Таганроге, Батайске, Каменске-Шахтинском, а также в Тарасовском, Каменском, Октябрьском (сельском), Матвеево-Курганском районах и над акваторией Таганрогского залива. Об этом сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь.

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По его словам, в Таганроге во время атаки пострадал еще один человек — врачи оказывают ему необходимую помощь. Ранее уже сообщалось о погибшей женщине и мужчине, который был госпитализирован. Жителей многоквартирного дома, поврежденного в результате падения обломков ракеты, эвакуировали. Они размещены в пункте временного размещения, где им оказали всю необходимую помощь.

Из-за падения обломков БПЛА в другом районе Таганрога пострадали частные дома. Кроме того, фрагменты дронов обнаружили на территории производственных предприятий и морского порта. Возгораний и пострадавших там нет. На местах происшествий работают специалисты экстренных служб.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле будет уточняться», — отметил Юрий Слюсарь.

Ранее сообщалось, что в Таганроге экстренные службы работают на местах падения обломков после массированной воздушной атаки.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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