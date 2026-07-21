Транспортное обслуживание в Таганроге постоянно корректируется на основе обращений жителей

Глава города рассказала, какие изменения произошли на нескольких маршрутах в городе после жалоб таганрожцев.

Таганрогские власти отреагировали на критику жителей по поводу работы общественного транспорта по некоторым городским маршрутам. Как сообщили в управлении транспорта города, по поручению главы города Светланы Камбуловой ведется постоянный мониторинг ситуации, а каждое обращение, комментарий в соцсетях и звонок тщательно анализируются. При корректировке маршрутов и графиков власти учитывают пожелания горожан и трудовых коллективов.

В частности, в последнее время в социальных сетях активно обсуждались несколько проблем: перенос маршрута № 73 Б с улицы Л. Чайкиной, просьбы продлить время работы автобусов маршрута № 16 (сейчас они курсируют только до 21.00), жалобы на плохое техническое состояние автобусов маршрута № 1, а также обращения о том, что на линии реже стали появляться автобусы маршрутов № 13 и № 14. Светлана Камбулова рассказала, какие меры приняты по этим обращениям.

Вопрос по состоянию автобусов на маршруте № 1 взят на особый контроль. Совместно с перевозчиком ведется работа по его оперативному решению. В этом году три таганрогские транспортные компании успешно прошли отбор в федеральную программу обновления подвижного состава — город получит 62 новых автобуса, что повысит комфорт и надежность перевозок. По маршруту № 73 Б рассматривается возможность внесения изменений в график и схему движения, чтобы вернуть заезд автобусов в городок котлостроителей на ул. Л. Чайкиной.

По маршруту № 13 прорабатывается корректировка графика движения с учетом режима работы ТАНТК имени Г. М. Бериева — это позволит эффективнее организовать работу на линии. С 22 июля количество подвижного состава на маршруте № 16 будет увеличено с 3 до 5–6 единиц, из которых 2 — автобусы большего класса. Это повысит регулярность движения и сделает маршрут доступнее для тех, кому нужно добираться домой в более позднее время.

Фото ttransport.ru (из архива)