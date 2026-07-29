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На первый этап реконструкции БСМП Таганрога в 2026 году дополнительно направят 911 млн рублей

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В 2026 году на проведение первого этапа реконструкции городской клинической больницы в Таганроге будет дополнительно направлено 911 млн рублей, сообщает официальный портал Правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

#Здоровье

Работы ведутся в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения». Всего в 2026–2028 годах на строительство и реконструкцию медицинских объектов в регионах выделено более 6 миллиардов рублей.

«Важно, чтобы наши граждане своевременно получали квалифицированное лечение независимо от места их проживания», — заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 27 июля, поручив вице-премьеру Татьяне Голиковой держать эти вопросы на личном контроле.

Группа компаний «ЕКС» начала реконструкцию больницы скорой медицинской помощи в июне 2025 года. В рамках первого этапа возводится 10-этажный корпус на 524 койки общей площадью более 57 587 квадратных метров. На территории появятся автономная котельная, кислородная станция, контрольно-пропускной пункт и современные парковочные зоны. Новый корпус оснастят операционными, отделениями реанимации и интенсивной терапии, диагностической службой и комфортными палатами. Финансирование идет из федерального и областного бюджетов. Контракт рассчитан до декабря 2030 года, но строители работают с опережением и планируют сдать объект досрочно.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)

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Таганрогская правда

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