На улицах Таганрога заменили десятки светильников и отремонтировали светофоры на двух перекрестках

За минувшую неделю в Таганроге заменили 40 светильников уличного освещения и отремонтировали несколько светофорных объектов, сообщает в МКУ «Благоустройство».

В ходе обследования дороги на улице Л. Чайкиной специалисты выявили и заменили 12 неисправных светильников, в том числе на участке от улицы Бакинской до переулка 1-го Нового. Также там оперативно устранили обрыв линии электропередачи. В переулке Северном (в районе домов №№ 4 и 6) отремонтировали два светильника. Кроме того, работы по ремонту уличного освещения провели в центре города и в Восточном районе.

Что касается обслуживания светофорных объектов, то на пересечении улицы Александровской и переулка А. Глушко заменили лампу в светофоре, а на пересечении улиц Шило и Транспортной — светодиодный модуль.

«Если вы заметили неисправность в работе уличного освещения или светофорного объекта, сообщите об этом по телефону диспетчерской службы: 8 (8634) 43-14-06. Звонки принимаются круглосуточно», — отметили в коммунальной службе.

Ранее мы рассказали, что в котельной по ул. Заводской, обслуживающей 167 домов и 24 соцобъекта, обновили оборудование.

Фото МКУ «Благоустройство»