В Таганроге полицейские расследуют конфликт между соседями

В Таганроге сотрудники полиции расследуют конфликт между соседями, в результате которого пострадали четыре человека. Как заявили местные жители, двое мужчин нанесли им телесные повреждения.

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, таганрогским полицейским удалось установить личности нападавших. Ими оказались двое местных жителей 25 и 22 лет, ранее привлекавшихся к административной ответственности. В отношении одного из них уже составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ — «Мелкое хулиганство». Второй подозреваемый разыскивается.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По завершении проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с нормами действующего законодательства.

