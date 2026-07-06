В Таганроге подвели итоги мониторинга обновленных маршрутов № 16 и № 35-Т

В Таганроге подвели итоги мониторинга двух обновленных маршрутов общественного транспорта, запущенных в конце июня.

Речь идет об автобусе № 16, заменившем отмененный электробус № 2-Т, и новом электробусе № 35-Т, который начал курсировать вместо автобусов №№ 34 и 35.

Как напомнила города Светлана Камбулова, с 27 июня маршрут электробуса № 2-Т («Дворец Молодежи — ЖК «Андреевский») был отменен. Вместо него запущен автобус № 16, который продлили до Центрального рынка.

Кроме того, по маршруту «площадь Авиаторов — Городок «Металлургов» вместо автобусов №№ 34 и 35 теперь работает электробус № 35-Т. Перевозки по этому маршруту осуществляет МУП «Трамвайно-троллейбусное управление».

По итогам проверок выяснилось, что наибольшая загруженность на маршруте № 16 фиксируется на отрезке от Нового вокзала до Центрального рынка. В связи с этим Управление транспорта Таганрога совместно с перевозчиком ИП Бекировым А. Р. прорабатывает вопрос об увеличении числа подвижного состава или замене автобусов на более вместительные.

«30 июня 2026 года на остановке «Центральный рынок» была проведена проверка выполнения объемов транспортной работы перевозчика — нарушений не выявили», — отметила глава Таганрога.

Что касается маршрута № 35-Т, то по поручению руководства города начальник службы движения МУП «ТТУ» совместно с представителями завода ТНТК им. Г.М. Бериева провел рейд в утренние и вечерние часы пик. Специалисты актуализировали графики трудовой деятельности сотрудников предприятия и установили, что смены проходят с 07:30 до 16:10 и с 08:00 до 16:40.

«Выводы показали: утвержденное расписание соответствует графику работы завода. Прибытие электробусов на площадь Авиаторов происходит по расписанию в 07:07, 07:31 и 07:58, а отправление — в 16:25, 16:52 и 17:13», — пояснила Светлана Камбулова.

Актуальное расписание размещено в салонах электробусов, на остановках и на официальном портале администрации Таганрога.

Глава города также напомнила, что водители пассажирского транспорта обязаны помогать при посадке людям с ограниченными возможностями здоровья и мамам с колясками.

«Ситуация остается на контроле, а обращения жителей помогают оперативно выявлять проблемные участки и улучшать качество транспортного обслуживания», — резюмировала глава города.

Фото Сергея Немцева, ВК «Таганрогский Городской Транспорт»