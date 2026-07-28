Более 106 тысяч человек увидели полотна музея из Таганрога на выставке в подмосковной Истре

В Таганрогский художественный музей вернулись полотна Алексея Саврасова, Исаака Левитана, Станислава Жуковского, Андрея Мыльникова и Олега Бувалко. Работы участвовали в проекте Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре.

С декабря прошлого по 19 июля нынешнего года там проходила выставка «Саврасов и тишина», приуроченная к 195-летию знаменитого русского пейзажиста. В экспозицию включили 62 произведения Саврасова из 19 музейных собраний — как центральных, так и региональных. Они охватывали все этапы творчества художника.

Первоначально выставку планировали закрыть в мае, но из-за большого интереса посетителей организаторы продлили её еще на два месяца. В итоге работы классика, его современников и последователей увидели более 106 тысяч любителей искусства.

Отметим, что недавно также продлили работу выставки «Передвижники 2.0» в музее изобразительных искусств Великого Новгорода. Там тоже представлены произведения из собрания Таганрогского художественного музея. Экспозиция завершится не в августе, как предполагалось раньше, а в сентябре.

Ранее мы рассказали, что двукратный обладатель Кубка мира аккордеонист Александр Поелуев выступит во Дворце Алфераки Таганрога.

Фото ВК Таганрогского художественного музея