Пять теплоснабжающих организаций Таганрога получили замечания после проверки Ростехнадзора

Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала о текущих результатах подготовки города к отопительному сезону. На данный момент к зиме готовы 605 из 1082 многоквартирных домов и 75 из 220 объектов социальной сферы. Обследовано и обслужено 35 из 110 километров тепловых сетей, а также приведены в готовность 27 из 76 котельных, обслуживающих жилой фонд.

Сейчас планово-предупредительный ремонт проводится на четырех котельных: на улицах Л. Чайкиной, 23 (с 14 июля по 3 августа), Розы Люксембург, 52а (с 15 по 28 июля), Заводской, 1 (с 21 июля по 3 августа), в переулке Красном, 22а (с 16 по 29 июля).

Кроме того, в рамках графика проверок теплоснабжающих организаций с участием представителей Ростехнадзора проведена оценка готовности 6 из 9 таких организаций. Пять из них получили замечания. По каждому замечанию составлены дорожные карты, которые должны быть выполнены до 25 октября.

Светлана Камбулова также отметила, что особое внимание уделяется взаимодействию с управляющими компаниями: еженедельно проводятся рабочие совещания. Сейчас все управляющие компании выполняют необходимые мероприятия по подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге продолжается ремонт школ и детсадов, на эти цели выделено более 31 млн рублей.

Фото из архива