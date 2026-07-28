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В Таганрогском заливе начался заморный период и разрешена ловля бычка

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С 27 июля в акватории Азовского моря, в том числе в Таганрогском заливе, официально начался заморный период. В связи с этим промышленным предприятиям разрешен вылов бычков, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

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Соответствующий приказ подписан Азово-Черноморским территориальным управлением Росрыболовства. Заморный период наступает в жаркую погоду, когда вода сильно прогревается, а уровень кислорода в ней падает. В таких условиях рыба начинает скапливаться возле берега, становится малоподвижной, что может привести к ее массовой гибели.

Чтобы избежать потерь водных биоресурсов, на этот период в установленных районах Азовского моря и вдоль побережья, включая Таганрогский залив, разрешен промысловый лов бычков. Добыча ведется по действующим правилам рыболовства с применением разрешенных орудий лова.

Ранее мы рассказали, что погоня за надувным матрасом в Таганрогском заливе едва не привела к трагедии.

Фото Владимира Прозоровского

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Таганрогская правда

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