Житель Таганрога арестован за убийство 72-летнего соседа, которому нанес восемь ударов ножом

В Таганроге арестовали 56-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 72-летнего соседа, которое произошло 24 июля на улице Чехова. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следкома.

Против фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, во время распития спиртных напитков в квартире многоквартирного дома подозреваемый поссорился с соседом и нанес ему не менее восьми ударов ножом в область шеи. От полученных колото-резаных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Мужчину задержали сразу после преступления, а суд по ходатайству следователя избрал ему меру пресечения — заключение под стражу. Сейчас по делу продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося и сбор доказательств.

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Фото rostov.sledcom.ru