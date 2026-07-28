Мемориальная выставка вышитых картин мастерицы Людмилы Еюкиной открылась в Чеховской библиотеке Таганрога

В концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки Таганрога на открытии мемориальной выставки «Картины, созданные нитью» тепло вспоминали таганрогского мастера декоративно-прикладного творчества, художника по вышивке Людмилу Александровну Еюкину.

Классическая музыка, эстрадные песни и теплая хореография вплетались в рассказ о хорошем человеке. О мастерице говорили близкие и друзья. Биографию Людмилы Александровны в деталях представила ведущий библиотекарь «Центра культурных программ» Валерия Мартинес.

Людмила Александровна родилась в нашем городе в 1947 году, и с самого детства интересовалась рукоделием. Мама научила девочку шить и вязать крючком, вышивать. Позже Людмила Еюкина освоила вязание спицами, макраме, научилась делать оригинальные елочные игрушки и другие необычные декоративные вещицы. Более 20 лет Людмила Александровна проработала в бюро эстетики Тагмета, занимаясь улучшением визуальной средой для сотрудников предприятия. Она оформляла, в том числе, подшефные заводу детские сады и школы, ДК, и так далее… Помимо этого, Людмила Еюкина занималась моделированием и пошивом одежды.

А еще мастерица всегда интересовалась мировым художественным искусством, коллекционировала книги по этой тематике. Эта коллекция вдохновила её постараться перенести мировые шедевры искусства на канву для вышивки, и это удалось в полной мере. Людмила Александровна всерьез увлеклась художественным вышиванием после выхода на пенсию, и более 15 лет стежок за стежком приумножала красоту в нашем мире.

Талантливой таганроженки не стало полгода назад, 27 января 2026 года. Но Людмила Александровна будто бы присутствовала в зале: не только в своих великолепных работах, но и в словах людей, которые всегда ценили ее и любили, и любят по-прежнему.

35 работ представлены в Малом выставочном зале библиотеки, а всего Людмила Еюкина вышила около ста картин. Многие в своем изготовлении занимали более полугода. Здесь событийные сцены, репродукции известных картин. Встречаются натюрморты, пейзажи, красота природы и архитектуры, привлекают внимание и сюжеты духовной направленности. Особенностью этой экспозиции является ее многогранность.

«Реальность переплетается с иллюзией, и обыденное превращается в волшебное. Эта выставка – про то, как мастер видел мир своими глазами, через призму чувств и вдохновения», — подчеркнула Валерия Мартинес.

Бессменный руководитель таганрогского клуба декоративно-прикладного искусства «Волшебная иголочка», признанный профессионал в мире вышивки Валентина Юрченко рассказала, что она много общается с людьми, которые любят вышивать, знает их увлечения, темы, которые трогают.

«Людмила Александровна отличалась очень тонким и глубоким восприятием. В основном, ее работы выполнены подбором нити. А это очень сложный процесс. Легче купить готовый набор. Схема, нитки – всё есть, бери и вышивай. Вышивки Людмилы отражают внутренний свет и одухотворенность автора, её стремление к гармонии и красоте», — заметила Валентина Юрченко.

Зал наполняла красивая музыка — преподаватель и концертмейстер Таганрогского музыкального колледжа Михаил Кузовлев играл произведения Дворжака и Хачатуряна, лауреат престижных конкурсов Азиз Ибрагимов глубоким голосом пел о сирени (Людмила Александровна любила изображать цветы). А другая песня, о полевых цветах, прозвучала в исполнении Гаянэ Хачатурян, актрисы театра «СаД». Хореографический коллектив «Волна» (руководитель Ольга Прохачёва) исполнил пару задорных танцевальных номеров с русскими мотивами.

Память о мастере гости вечера разделили с близкими Людмиле Александровне людьми. Её внук Илья Рудяков, тепло вспоминая о бабушке, отметил:

«У каждого мастера — много работ, их часто можно назвать прекрасными. Но есть те, что западают в душу. В моей комнате долго висела любимая картина, вышивка моей сестры, внучки Людмилы Александровны. Мастерство и творчество моей бабушки живет в ее внучке! А любовь к творчеству передано ее семье».

Выставка «Картины, созданные нитью» работает до 16 августа.

Ранее мы рассказали, что прогулка с музеем по Чеховскому Таганрогу прошла при полном аншлаге.

Марина Даренская, фото автора