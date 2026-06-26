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В Таганроге вместо трех старых пассажирских маршрутов начнут работать два новых, для которых определены перевозчики

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С 27 июня в Таганроге прекращают работу три маршрута общественного транспорта. Вместо них запускаются два новых, для которых уже выбраны перевозчики в рамках доконкурсных процедур. Об этом сообщили в администрации города.

Новости Таганрога

Изменения направлены на улучшение качества перевозок и оптимизацию маршрутной сети, особенно в районе Северного жилого массива, жилого комплекса «Андреевский» и завода «Красный Котельщик».

Отменяются автобусные маршруты № 35 («пл. Авиаторов – ПМК») и № 34 («Городок «Металлургов» – пл. Авиаторов»). Также прекращает работу маршрут электробусов № 2-Т («Дворец Молодежи – ЖК «Андреевский») из-за низкого пассажиропотока.

Вместо них вводится новый автобусный маршрут № 16 «Центральный рынок – ЖК «Андреевский». Он полностью повторяет путь электробусов № 2-Т, но продлен до Центрального рынка. Перевозки будут осуществляться тремя автобусами вместо двух электробусов, что позволит сократить интервал движения. Кроме того, запускается маршрут электробусов № 35-Т «пл. Авиаторов – Городок «Металлургов».

По итогам доконкурсных процедур определены перевозчики. Маршрут № 16 будет обслуживать ИП Бекиров А.Р. на трех автобусах «ГАЗель NEXT». Маршрут № 35-Т закреплен за МУП «Трамвайно-троллейбусное управление», которое выделит для него четыре электробуса.

Фото ВК Таганрогский Гор Транспорт

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Таганрогская правда

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