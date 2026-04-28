В Таганроге подросток пострадал в ДТП, переходя дорогу на зеленый свет

27 апреля в Таганроге в результате ДТП пострадал подросток, которого сбили на пешеходном переходе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 13.30 у дома № 100 по улице Александровской. По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21093» наехал на несовершеннолетнего пешехода 2009 года рождения, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия подросток получил травмы и был доставлен в больницу.

Госавтоинспекция Ростовской области призывает водителей заранее снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, чтобы иметь возможность вовремя остановиться.

