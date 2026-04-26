В селе под Таганрогом езда на электросамокате с пассажиром привела к травмам ребенка

25 апреля в селе под Таганрогом подросток пострадал при падении с электросамоката. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Происшествие случилось около 11 часов утра в селе Николаевка Неклиновского района. По предварительным данным, на улице Ленина 13-летний подросток ехал на электросамокате «Куго эко 3» (мощностью 600 Ватт) по пешеходной дорожке вместе с 10-летним пассажиром. Во время движения пассажир соскользнул с самоката и при падении получил травмы.

В результате ДТП ребенок был доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и призывает родителей не оставлять детей без присмотра.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге водитель такси сбил на перекрестке 11-летнюю девочку.

