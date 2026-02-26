В Таганроге по требованию прокуратуры ликвидирована незаконная автостоянка в полосе отвода РЖД

В Таганроге по инициативе прокуратуры освобожден земельный участок федеральной собственности, незаконно использовавшийся под автостоянку, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Проверка, проведенная Таганрогской транспортной прокуратурой, выявила, что индивидуальный предприниматель организовал стоянку транспортных средств на земле в границе полосы отвода железной дороги, не имея на то необходимых правоустанавливающих документов.

По результатам проверки прокурор вынес постановление о привлечении предпринимателя к административной ответственности по статье 7.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая предусматривает наказание за самовольное занятие земельного участка. Кроме того, в суд было направлено исковое заявление с требованием обязать нарушителя устранить последствия несанкционированного использования земли. Однако судебное производство по иску было прекращено, поскольку предприниматель добровольно исполнил все предъявленные ему требования и освободил занимаемую территорию.

