34-летнего таганрожца насмерть сбила электричка на перегоне Морская — Таганрог

Электропоезд насмерть сбил 34-летнего жителя Таганрога, сообщила пресс-служба УТ МВД России по СКФО. К месту происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.

Сообщение о происшествии на 1292 км перегона «Морская-Таганрог» поступило в дежурную часть Таганрогского линейного отдела МВД. По предварительной информации, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося, по итогам проверки следственные органы примут процессуальное решение.

Транспортная полиция напоминает, что железная дорога является зоной повышенной опасности.

«Переходить пути следует только в установленных местах, используя пешеходные мосты, тоннели и переезды. На станциях, где их нет, необходимо пользоваться настилами, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося поезда», — подчеркнули в ведомстве.

Фото УТ МВД России по СКФО (из архива)