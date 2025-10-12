В Таганроге перевозчику ООО «Пассажиртранс» грозит штраф за нарушения

В Таганроге продолжаются проверки пассажирского транспорта на линии. Выявлены очередные нарушения в работе двух маршрутов.

10 октября управлением транспорта провело проверку выполнения объемов транспортной работы на линии по маршрутам №№ 4, 8, 36-В. Рейд проходил на остановке «Вокзал Таганрог 1».

«В ходе проверки были выявлены нарушения — невыполнение рейса на маршруте № 36-В, нарушение расписания движения на маршруте № 4», — информирует администрация города.

По результатам проверки составлены акты для проведения претензионной работы по применению штрафных санкций к транспортной организации ООО «Пассажиртранс», не исполняющей условия муниципального контракта.

Напомним, в октябре управление транспорта Таганрога усилило работу по проведению проверок и реагированию на выявленные нарушения в работе общественного транспорта.

Фото администрации Таганрога