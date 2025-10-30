Главная » Новости Таганрога

В Таганроге перекрыта для транспорта часть переулка  Малого Садового

С 30 октября в Таганроге ограничено движение транспорта на участке переулка Малого Садового, сообщает официальный портал городской администрации.

Согласно подписанному постановлению, до 20 ноября временно прекращено движение на участке от переулка Малого Садового, 40 до улицы Лесная Биржа. Ограничения введены в связи с проведением ремонта ливневой канализации в переулке Малом Садовом.

«Объезд транспортных средств осуществляется в соответствии с правилами дорожного движения», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что участок федеральной трассы «Новороссия» под Таганрогом закроют на ремонт.

Фото из архива

